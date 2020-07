Litoral tem 4 mortes no dia em que passa a ser a 4ª região mais infectada

Nesta terça-feira (14), o Litoral do Paraná atingiu um coeficiente 554 casos por 100 mil habitantes, 49 a mais do que ontem e ultrapassou a região de Foz do Iguaçu. Dessa forma, é a 4ª região com maior incidência no Paraná, só atrás de Cascavel, Cianorte e Toledo e à frente de outras 18 regionais de saúde.

Em termos de morte, sobe rapidamente no ranking e há muitos dias ultrapassou a média do Paraná, que é de 9,8 óbitos por 100 mil hab. Com coeficiente de 12,1 é a 5º região entre as 22 do Estado.

Nesta terça, o Litoral registra mais quatro mortes em decorrência da covid-19, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde. Foram duas mortes em Paranaguá, uma em Matinhos e uma em Pontal do Paraná.

De acordo com o último boletim do Hospital Regional do Litoral, que confirmou quatro óbitos, de Matinhos morreu, na noite desta segunda-feira (13), um senhor de 77 anos, que morava no bairro Bom Retiro. Ele foi hospitalizado no dia 21 de junho.

De Pontal do Paraná, foi confirmada o teste covid de uma senhora de 69 anos, que residia no balneário Primavera, e morreu no hospital na sexta-feira (10). A terceira morte confirmada foi de Paranaguá, uma senhora de 68 anos, que faleceu no dia 8. Na segunda-feira, o Hospital Regional havia confirmada a morte por covid de uma moradora da Vila Paranaguá, de Paranaguá, ocorrido na terça-feira (8). Não há confirmação pela Sesa se são esses os casos, nem outros detalhes sobre as mortes, além das cidades de residência.

A região soma 36 mortes em decorrência do novo coronavírus: Paranaguá (22), Pontal do Paraná (7), Matinhos (3), Guaratuba (2), Guaraqueçaba (1) e Antonina (1).

Também foram confirmados 140 novos casos no Litoral: Paranaguá (72), Morretes (24), Matinhos (17), Pontal do Paraná (13), Guaratuba (8), Guaraqueçaba (4) e Antonina (2).

A região chega a 1.652 casos confirmados: Paranaguá (1.073), Pontal do Paraná (146), Morretes (132), Guaratuba (127), Matinhos (105), Antonina (63) e Guaraqueçaba (6).

Em Guaratuba, a Secretaria Municipal da Saúde informa que, das 127 confirmações, já tem 79 pessoas recuperadas – 118 aguardam resultado de teste. São 46 casos ativos, sendo que 3 estão hospitalizados e 43 cumprem isolamento domiciliar, sob supervisão da Secretaria.

Confira os 8 novos casos em Guaratuba por local de residência:

Centro: 1 homem de 30 anos.

Cohapar: 1 mulher de 43 e 1 homem de 39.

Piçarras: 1 mulher de 23 e 1 homem de 51.

Mirim: 2 homens, de 20 e 37 anos.

Coroados: 1 mulher de 61 anos.

No Paraná, a Sesa informa 1.775 novos casos e 57 mortes.

Já foram 44.870 pessoas infectadas pelo coronavírus no Estado. São 15.383 pacientes já recuperados e liberados do isolamento. E 1.129 que morreram com a covid-19.