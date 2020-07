Vídeos contam história na Festa do Divino. Assista.

Para que a tradicional Festa do Divino Espírito Santo e da Santíssima Trindade de Guaratuba não passasse este ano em branco por causa da pandemia da covid-19 ela foi pensada de forma diferente: será online, com vídeos contando a história do evento.

A Paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso e a Prefeitura de Guaratuba, através da Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo, também prepararam uma série de vídeos que contam a história da festa, com participações dos casais festeiros das edições anteriores, dos padres e foliões.

No primeiro vídeo, o pároco Álvaro Cavazzani fala da importância da Festa do Divino e sobre os dons do Espírito Santo. Confira!

No 2º episódio, a secretária municipal da Cultura e do Turismo, Maria do Rocio Bevervanso, fala da matriarca da Festa do Divino, Dona Leandra que preparava as flores das bandeiras.