Guaratuba divulga medidas após o fim da quarentena no Litoral

Guaratuba volta a adotar algumas regras conjuntas com os municípios vizinhos sobre o funcionamento do comércio, serviços e outras atividades. Elas entram em vigor nesta quarta-feira (22), quando cessam os efeitos do Decreto Estadual nº 4.942/20.

Durante 14 dias, todos os municípios do Litoral estiveram sob uma quarentena decretada pelo governo estadual.

As novas regras são semelhantes às adotadas por Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná no início de julho com algumas adaptações em virtude da experiência acumulada. Em essência, as medidas mantêm as exigências no sentido da responsabilidade consciente, de forma que estabelecimentos, clientes e todos os cidadãos respeitem as normas sanitárias para proteger a si e aos outros. As regras de higienização e distância permanecem e deverão ser rigorosamente cumpridas. As orientações para as pessoas evitarem sair de casa e circular o mínimo possível permanecem.

Em Guaratuba, as medidas estão no Decreto nº 23.493. No Município, os supermercados poderão abrir aos domingos. Verificou-se que proibição de funcionamento neste dia acabou provocando maior possibilidade de aglomeração aos sábados. A regra vale para mercados, mercearias, panificadoras e distribuidoras.

Outra alteração é que a regra para os restaurantes funcionarem após as 16h de sábado e no domingo apenas em sistema de delivery e drive-thru será estendida aos bares. Os serviços e atividades não essenciais, que incluem grande parte do comércio, que tinham de fechar no sábado às 13h, poderão funcionar até as 16h. No domingo terão de permanecer fechados. De segunda a sexta, poderão funcionar normalmente.

O acesso às praias, faixas de areia e calçadões seguirá a regra anterior. Fica liberado durante todo o dia de segunda a quinta-feira; na sexta-feira, só até às 18h. No sábado e no domingo está proibido o dia todo. Já as embarcações de recreio, só poderão navegar na baía de 2ª a 5ª feira.

Para as atividades religiosas permanece a permissão de seu funcionamento presencial com todas as restrições impostas pela Resolução nº 856 de 1º de julho, que revogou a Resolução 734, ambas da Secretaria de Estado da Saúde.

Fica proibida em todos os dias da semana a comercialização de bebidas alcoólicas, assim como seu consumo em vias públicas, entre as 22h de um dia e 6h de outro. A proibição estende-se ao consumo de bebidas alcoólicas em frente e no entorno de residências e de estabelecimentos comerciais em geral.

Confira o Decreto nº 23.493

Governo não prorroga decreto – Muitas prefeituras anteciparam as medidas para contenção do coronavírus porque esperavam que o governador Ratinho Junior não prorrogasse a quarentena. Mas o governo só se pronunciou publicamente no início da noite. Leia nota:

O Governo do Estado informa que as medidas restritivas constantes nos Decretos 4942/20 e 5041/20, válidas para a 1ª Regional de Saúde Paranaguá, perdem efeito a partir de quarta-feira (22).

O governo estadual, juntamente com a secretaria estadual de Saúde, agradece o apoio dos gestores municipais em relação ao decreto.