Litoral perde mais 6 vidas e empata em 1º na mortalidade por covid-19

O Litoral do Paraná registra 6 mortes por covid-19 nesta terça-feira (21). Também foram confirmados mais 57 casos. A região (1ª Regional de Saúde) empata em primeiro lugar em mortalidade com as regionais de Cascavel e Cornélio Procópio.

Foram 4 falecimentos em Paranaguá, 1 em Guaratuba e 1 em Guaraqueçaba. Em Guaratuba, morreu um morador da Prainha de 70 anos, que estava internado no Hospital Regional do Litoral e veio a falecer na quinta-feira (16). Teve a confirmação do exame positivo pra covid-19 pela Secretaria de Estado da Saúde hoje.

Já morreram 57 pessoas residentes do Litoral; 34 em Paranaguá, 9 em Pontal do Paraná, 5 em Matinhos, 4 em Guaratuba, 2 em Guaraqueçaba, 1 em Antonina e 1 em Morretes.

Os novos casos registrados hoje foram em Paranaguá (38), Pontal do Paraná (10), Matinhos (5), Guaratuba (2) e Antonina (2).

Já, são 2.394 casos confirmados da doença no Litoral: Paranaguá (1.657), Guaratuba (180), Pontal do Paraná (179), Matinhos (148), Morretes (142), Antonina (79) e Guaraqueçaba (9).

No Paraná, houve 58 mortes e 1.608 novos casos nesta terça. No Estado, já são 56.905 pessoas que tiveram a doença. Há pessoas recuperadas 1.396 que acabaram morrendo em decorrência da covid-19.