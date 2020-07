DER publica aviso de licitação do ferry boat

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR), publicou no Diário Oficial da União desta terça-feira (21) aviso de licitação do ferry boat que faz a travessia na baía de Guaratuba.

A informação do Governo do paraná foi divulgada pelo jornalista Alexandre Pelegi, do Diário do Transporte.

Conforme Pelegi destaca, os envelopes com as propostas apresentadas pelas empresas interessadas serão recebidos até 27 de agosto de 2020. A Sessão de abertura será feita pela comissão de licitação no dia 28 de agosto, às 14h.

Atualmente a travessia de veículos e passageiros da Baía de Guaratuba está sob responsabilidade da concessionária Travessia de Guaratuba (F. Andreis). O contrato venceu em abril do ano passado, e foi prorrogado por mais um ano para que o governo pudesse licitar o serviço.

O DER/PR realizou uma consulta pública no início deste ano para discutir a proposta da concessão e o edital da licitação. O novo contrato terá prazo de 10 anos, e o valor estimado da contratação é de R$ 134 milhões.

Fonte: Alexandre Pelegi / Diário do Transporte