Fruet destina R$ 1 milhão para turismo, lazer, saúde e agricultura de Guaratuba

O deputado federal Gustavo Fruet (PDT) inclui recursos de R$ 1 milhão para Guaratuba em 4 emendas no Orçamento da União para 2020. No dia 13, Fruet conversou com o prefeito Roberto Justus, que agradeceu os recursos. Da sua parte, o deputado reforçou seu compromisso de apoiar Guaratuba, onde tradicionalmente é um dos deputados mais votados.

As emendas vão ajudar o município em diversas áreas. Para o turismo, são R$ 300 mil destinados ao novo pier flutuante na Praça dos Namorados, tendo sido empenhados o valor definitivo de R$ 287 mil. Para a infraestrutura, o deputado destinou R$ 350 mil para aquisição e colocação de bicicletários e paraciclos em locais estratégicos da cidade – já empenhados R$ 335.755,00. As duas emendas são da cota impositiva que cada deputado tem, ou seja, obrigatoriamente têm de ser executadas pelo governo federal.

Outros dois recursos foram incluídos nas emendas de bancada, que também são impositivas. Para apoiar a agricultura local, destinou R$ 150 mil para compra de um trator. Na saúde, obteve R$ 240 mil para o incremento do Piso da Atenção Básica.

“Os recursos estão sendo liberados pelo governo federal conforme disponibilidade de caixa e vão ajudar a cidade nesse momento tão desafiador”, comentou Gustavo Fruet.