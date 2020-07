Promotoria pede explicações sobre flexibilização em Matinhos

O Ministério Público do Paraná pediu explicações da Prefeitura de Matinhos sobre a “flexibilização das medidas de isolamento social no município”.

Na noite desta quarta-feira (22), o prefeito Ruy Hauer assinou os decretos 454/2020 e 455/2020, em substituição à quarentena em que o Estado colocou o Litoral e cujo efeito terminou no dia anterior. O MP destaca que os decretos autorizam “o funcionamento de diversas atividades não essenciais”.

Na manhã de quinta-feria, a 2ª Promotoria de Justiça da Comarca encaminhou um ofício pedindo as justificativas técnicas que embasaram a decisão.

De acordo com a Promotoria, não há qualquer evidência de declínio do número de pessoas contagiadas e internadas em Matinhos e que, “ao contrário, documentos da 1ª Regional de Saúde do Paraná projetam uma elevação da ocorrência de casos da infecção até pelo menos o final deste mês”.

O Ministério Público reforça que “não houve alívio na pressão por serviços na Unidade de Pronto Atendimento do Município e na rede hospitalar destinada ao atendimento de pacientes com coronavírus e demais enfermidades”.

Outros aspectos ponderados pela Promotoria de Justiça no ofício são a “necessidade de abertura de novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na região e o fato de não haver, até o momento, qualquer demonstração de superação, ainda que parcial, da atual crise de abastecimento de medicamentos, especialmente relaxantes musculares, anestésicos e pré-anestésicos utilizados no manejo de pacientes graves em UTI”.