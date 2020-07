Litoral tem mais 6 mortes por covid: em Paranaguá, Guaratuba e Pontal

O Litoral do Paraná confirma, nesta sexta-feira (24), mais 6 mortes por causa do novo coronavírus. Foram 4 em Paranaguá, 1 em Guaratuba e 1 em Pontal do Paraná.

De Guaratuba, foi um senhor de 77 anos que morava no bairro Piçarras. Ele morreu no domingo (19), no Hospital Regional do Litoral e teve a morte por covid-19 confirmada hoje. De Pontal do Paraná, morreu uma mulher de 40 anos, que morava no balneário Olho D’Água. Não temos, até a publicação desta notícia, detalhes sobre as mortes de residentes de Paranaguá.

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) também registrou 162 novos casos na região: Paranaguá (85), Pontal do Paraná (11), Matinhos (11), Guaratuba (6), Morretes (3) e Guaraqueçaba (1).

O Litoral soma 2.740 casos confirmados da doença: Paranaguá (1.920), Pontal do Paraná (210), Guaratuba (203), Matinhos (160), Morretes (146), Antonina (90) e Guaraqueçaba (11).

O número de mortes chega a 65: Paranaguá (39), Pontal do Paraná (10), Matinhos (6), Guaratuba (5), Guaraqueçaba (2), Antonina (1) e Morretes (1).

No Paraná, foram são 2.241 casos e 53 mortes confirmadas hoje. Já foram 63.572 confirmações da doença no Estado e 29.696 pacientes recuperados. No Paraná, já morreram 1.577 pessoas com a covid-19.

O Ministério da Saúde informou hoje que houve mais 1.156 mortes provocadas pela covid no Brasil. O total de mortes chega a 85.238 pessoas. O governo federal confirmou mais 55.891 casos, chegando a um total de 2.343.366 pessoas infectados desde o início da pandemia.