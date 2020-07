Litoral tem 171 confirmações e se aproxima de 3.000 casos

O Litoral do Paraná tem 171 novos casos registrados de covid-19 neste domingo (26): Paranaguá (102), Matinhos (25), Morretes (17), Pontal do Paraná (13), Guaratuba (11) e Antonina (3).

Já são 2.963 casos confirmados da doença na região: Paranaguá (2.055), Pontal do Paraná (228), Guaratuba (216), Matinhos (188), Morretes (172), Antonina (93) e Guaraqueçaba (11).

Já morreram 66 moradores do Litoral em decorrência do novo coronavírus: Paranaguá (41), Pontal do Paraná (10), Matinhos (6), Guaratuba (5), Guaraqueçaba (2), Antonina (1) e Morretes (1).

No Paraná, foram registrados hoje 1.613 novos casos e 18 mortes por covid-19. Já foram 66.509 pessoas confirmadas com a doença no Estado. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, são 29.696 pacientes recuperados. Já morreram 1.650 pessoas por causa do coronavírus.