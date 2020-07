Governo prorroga prazo da licitação do projeto da ponte de Guaratuba

O Governo do Paraná prorrogou o prazo para empresas e consórcios enviarem suas propostas de execução dos projetos de engenharia para construção da ponte de Guaratuba. Inicialmente previsto para 3 de agosto, o prazo foi estendido em uma semana, até o dia 10 de agosto (segunda-feira).

De acordo com o governo, a prorrogação “foi uma solicitação da maioria dos participantes que disputam a licitação”, atendida pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR). “Devido à pandemia do novo coronavírus, a intenção é que eles tenham mais tempo para preparar os documentos”, explica o governo.

Além dos projetos de engenharia, o edital prevê a continuidade dos estudos ambientais necessários para a construção da ponte. A sessão de abertura das propostas ocorre às 14h do dia 11 de agosto, com transmissão pela internet. Todas as informações sobre este edital estão disponíveis no portal Compras Paraná.

Os novos estudos e projetos levarão em conta as soluções já propostas nos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA). “Visam adequar os serviços operacionais e as condições de segurança da via às necessidades de tráfego, além de dar atenção à recuperação e preservação das condições ambientais da região durante e após a conclusão das obras. O valor do contrato está inicialmente orçado em pouco mais de R$ 12,7 milhões.

No EVTEA foram propostas algumas alternativas para o traçado da ponte, que deve iniciar na região da Prainha, no lado norte da travessia, e terminar no lado sul, na Praia de Caieiras, no perímetro urbano de Guaratuba.

O traçado deverá ser definido com base na alternativa que cause menos impacto ambiental, o que pode incluir, por exemplo, a construção de um túnel no trecho final, na área próxima às instalações de manutenção do ferry-boat.

Segundo o governo, a opção por contratar um consórcio de empresas único para a elaboração dos estudos ambientais e dos projetos de engenharia visa o entrosamento entre as equipes de meio ambiente e de projeto, com o objetivo de obter a melhor solução, tanto do ponto de vista ambiental, quanto técnico e econômico.

Etapas – O objeto da licitação está dividido em etapas, que a empresa deverá desenvolver com base nos estudos existentes: anteprojeto, projeto básico e executivo.

Na fase de anteprojeto, o primeiro passo é elaborar os Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e os Relatórios de Impacto Ambiental (Rima), bem como avaliar os custos de cada solução de traçado proposto no EVTEA. Com base nisso a alternativa de traçado será escolhida e então serão detalhadas todas as disciplinas no projeto básico e posteriormente no projeto executivo.

Parceria – O edital para realização dos novos estudos ambientais e projetos está incluído no Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transportes do Paraná, que conta com financiamento do Banco Interamericano do Desenvolvimento (BID).

Entre recursos do Governo e do BID, o acordo prevê o investimento de mais de R$ 1,7 bilhão em projetos e obras de infraestrutura no Estado. Esse montante é gerido pelo DER/PR.

Fonte: AEN

