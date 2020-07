Morador de Guaratuba morre de covid-19 no Hospital Regional

O Hospital Regional do Litoral (HRL) informou que um paciente de Guaratuba com covid-19 morreu nesta quarta-feira (29). O falecido tinha 57 anos e morava no bairro Nereidas (e não Coroados, como publicamos anteriormente. Ele foi atendido na UBS do Coroados e sua notificação estava, equivocadamente, como morador deste bairro)

O paciente estava internado desde o dia 20 no Hospital, que fica em Paranaguá. A divulgação e a confirmação de covid foi feita na manhã desta quinta. O Hospital Regional também informou que estão sendo investigadas se duas outras duas mortes foram por covid.

No total, o HRL tem 27 pessoas internadas por suspeita de covid: 21 já estão confirmados e 6 ainda estão sendo investigados. Ontem, 3 dos pacientes confirmados eram de Guaratuba.

Em seu último boletim, da quarta-feira, a Secretaria de Estado da Saúde confirmou uma morte por covid em Paranaguá. Já morreram 71 pessoas residentes no Litoral em decorrência do novo coronavírus: Paranaguá (44), Pontal do Paraná (10), Matinhos (7), Guaratuba (6); Guaraqueçaba (2), Antonina (1) e Morretes (1).

Já são 3.031 casos confirmados da doença na região: Paranaguá (2.081), Pontal do Paraná (238), Guaratuba (225), Matinhos (192), Morretes (184), Antonina (100) e Guaraqueçaba (11).