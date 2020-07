Técnica de enfermagem do Hospital Regional recebe alta de covid

A alta médica de uma técnica de enfermagem foi muito comemorada no Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá. “Elimare Aparecida Santos da Paixão, 51 anos, trabalha há 10 anos no Hospital e atua na linha de frente de combate ao coronavírus”, como destaca a Agência Estadual de Notícias. “Ela contraiu a doença, ficou oito dias internada e está curada”, diz a reportagem. Leia trechos a seguir:

A técnica de enfermagem conta que os sintomas começaram fracos e que imaginou que fosse um resfriado. No entanto, logo a febre apareceu e então a primeira consulta com os colegas de trabalho foi realizada. A tomografia apresentou os primeiros sinais de que poderia ser a covid-19, confirmado pelo exame RT-PCR.

“O atendimento foi rápido e eficaz, isso é o que conta neste primeiro momento. Independente de ser funcionária do HRL, o cuidado e a responsabilidade da equipe médica foram os mesmos dos aplicados aos demais pacientes. Agradeço aos meus colegas do hospital, minha passagem por lá como paciente serviu para refletir e agradecer”, disse Elimare.

Linha de frente – Para o melhor enfrentamento neste momento de crise, a equipe de educação permanente, em conjunto com o serviço de psicologia da unidade, montou uma rede de apoio emocional para os profissionais que estão diretamente ligados ao atendimento da doença e também aos profissionais do Pronto Socorro.

“Temos reuniões semanais com psicólogos, onde os profissionais podem participar presencialmente. Também foi disponibilizado o atendimento individualizado pelo WhatsApp, para amenizar e dar suporte mental aos colaboradores que estão na linha de frente”, contou a diretora de Enfermagem do HRL, Thaissa Duque Figueira.

Ampliação – O HRL, que antes da pandemia possuía 14 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), conta atualmente com 34 leitos de UTI. Destes, 20 são exclusivos para atendimento da covid-19, além de outros cinco leitos de cuidados intermediários, todos com equipes multiprofissionais e especializadas.

A unidade tem gestão da Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná (Funeas) e atende os municípios da 1ª Regional de Saúde do Litoral, com uma população flutuante de 450 a 700 mil habitantes.

Segundo o presidente da Funeas, Marcello Augusto Machado, o investimento para o HRL, além da ampliação e manutenção dos leitos exclusivos para pacientes com coronavírus por parte da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), ainda contemplou equipamentos de proteção individual (EPI) para os profissionais, além de outros parceiros.

“Recebemos vários investimentos em equipamentos específicos de empresários que atuam no Porto de Paranaguá, que foram utilizados para adequação e adaptação do espaço físico para a implantação dos leitos e equipamentos. O Estado participou desta reestruturação com a disponibilização de profissionais e insumos médicos e outros investimentos robustos”.

De acordo com a Sesa, o Litoral do Paraná soma 3.149 casos confirmados de covid: Paranaguá (2.145), Guaratuba (266), Pontal do Paraná (245), Matinhos (192), Morretes (186), Antonina (104) e Guaraqueçaba (11). Já houve 76 mortes: Paranaguá (49), Pontal do Paraná (10), Matinhos (7), Guaratuba (6), Guaraqueçaba (2) Antonina (1) e Morretes (1).

Fonte: AEN e Sesa – foto: Rádio Ilha do Mel