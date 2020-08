Litoral tem 85 novos casos. Hospital Regional informa mais 2 mortes por covid.

O Litoral do Paraná registra mais 85 novos casos de covid-19 neste domingo (2), segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Não há nenhum óbito no informe de hoje, mas o Hospital Regional do Litoral confirmou a morte por covid de duas pessoas no sábado (1º): uma paciente de Antonina, de 68 anos, e um morador de Guaraqueçaba, de 63 anos. As mortes ainda não constam no informe da Sesa.

O número de óbitos confirmados pela Sesa é de 77: Paranaguá (50), Pontal do Paraná (10), Matinhos (7), Guaratuba (6), Guaraqueçaba (2), Antonina (1) e Morretes (1).

Os novos casos confirmados hoje são em Paranaguá (73), Morretes (6), Pontal do Paraná (5) e Guaratuba (1). Já somam 3.376 casos da doença no Litoral: Paranaguá (2.299); Guaratuba (290); Pontal do Paraná (262); Matinhos (201); Morretes (201); Antonina (109); e Guaraqueçaba (14).

No Paraná, a Sesa confirmou 1.654 novos casos e 30 mortes. Já são 78.751 pessoas que tiveram a doença, com 40.326 recuperadas e 1.983 que morreram em decorrência do novo coronavírus.