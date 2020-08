Litoral registra mais uma morte e 8 novos casos de covid

Informe da Secretaria de Estado da Saúde sobre a covid-19 desta segunda-feira (3) confirma 8 novos casos e 1 morte no Litoral do Paraná.

O óbito confirmado foi registrado em Matinhos, do técnico em radiologia Eloyr Carmin, de 48 anos, cujo falecimento causou grande comoção na cidade e na região. Ele trabalhava na UPA Praia Grande e esteva internado por 9 dias no Hospital do Rocio, em Campo Largo, onde morreu na tarde deste domingo (2).

Os novos casos foram em Paranaguá (3), Pontal do Paraná (2), Guaratuba (1), Matinhos (1) e Morretes (1). São 3.384 casos confirmados da doença no litoral: Paranaguá (2.302), Guaratuba (291), Pontal do Paraná (264), Matinhos (202), Morretes (202), Antonina (109) e Guaraqueçaba (14).

O número de mortes por covid chega a 78: Paranaguá (50), Pontal do Paraná (10), Matinhos (8), Guaratuba (6), Guaraqueçaba (2), Antonina (1) e Morretes (1).

No Paraná, foram 1.233 novos casos confirmados e 45 mortes registradas hoje. Já são 79.984 pessoas infectadas pelo novo coronavírus, com 42.896 pacientes recuperados e 2.028 mortes por covid.