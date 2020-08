Menores são apreendidos por tráfico de drogas em Guaratuba

No início da noite de sábado (1º), policiais militares atenderam uma denúncia de tráfico de drogas em uma casa localizada na rua Costa Rica, no balneário Nereidas. Confira o relato encaminhado pelo 9º Batalhão, com sede em Paranaguá.

“Chegando no endereço, de pronto, os policiais abordaram uma adolescente de 17 anos de idade que se encontrava na frente do imóvel. A jovem tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura policial, contudo, foi interceptada e apreendida pelos militares.”

“No local, os policiais apreenderem 525 gramas de maconha, 56 gramas de cocaína e uma balança de precisão. Segundo informações, o namorado da adolescente, um homem de 40 anos de idade, que já possui diversas passagens pelo mesmo tipo de crime, é o traficante responsável pela ‘boca de fumo’.”

“Ele fugiu pelos fundos do imóvel ao perceber a chegada da polícia, deixando a sua namorada como responsável pela droga. Ela assumiu a autoria pelo delito. A adolescente foi encaminhada até a 8º Delegacia Regional de Polícia Civil de Guaratuba, a fim de ser colocada à disposição da Justiça.”

Adolescente de 16 anos

A Polícia Militar informa que apreendeu um rapaz de 16 anos com diversos entorpecentes, prontos para serem vendidos, na noite desta segunda-feira (3), em Guaratuba. Confira o relato do 9º BPM.

No início da noite de ontem, uma equipe policial deslocou-se até a avenida Cascavel, no bairro Cohapar, “para averiguar informações relativas ao tráfico de drogas que é praticado na região”.

“Chegando ao local, bem próximo ao endereço de uma ocorrência de tráfico de drogas atendida horas antes por outra equipe PM, os militares se depararam com um indivíduo que, de forma suspeita, ao perceber a presença e a aproximação da viatura policial, lançou para longe de si um recipiente de cor azul que trazia em uma das suas mãos. A situação acabou chamando a atenção dos militares que, rapidamente, abordaram o cidadão”.

“Feita a busca pessoal junto corpo do abordado, nada de ilícito foi descoberto, contudo, ao verificarem o objeto que o suspeito tentou ocultar, os policiais encontraram, acondicionados em seu interior, 64 pedras de crack, 7 embalagens contendo porções de maconha, 16 pinos de cocaína e R$ 25. Todos os entorpecentes estavam prontos e embalados para a comercialização.”

“Diante dos fatos, o cidadão, menor infrator de 16 anos de idade, foi apreendido e encaminhado até a 8º Delegacia Regional de Polícia Civil de Guaratuba, a fim de ser colocado à disposição da Justiça.”