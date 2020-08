Guaratuba se emociona com falecimento de professor

A morte do professor Ismael Ricardo por covid-19, na tarde desta sexta-feira (7) causou grande emoção em Guaratuba. Ele lutava estava internado há 10 dias na Santa Casa de Misericórdia de Curitiba.

Ismael lecionava português nos colégios estaduais Joaquim Mafra e 29 de Abril. Deixa esposa e dois filhos. Amigos e familiares farão uma carreta em sua homenagem amanhã (sábado), a partir das 10h.

O falecimento do professor não foi registrada no informe da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) desta sexta-feira (7), o que deve acontecer amanhã. Foi confirmada uma morte, em Antonina. De acordo com o Hospital Regional do Litoral, foi uma senhora de 61 anos que faleceu na quinta-feira (6).

A Sesa confirmou 168 novos casos nesta sexta-feira. Os casos confirmados hoje são: Paranaguá (104), Morretes (24), Matinhos (19), Guaratuba (14), Pontal do Paraná (6) e Antonina (1).

São 3.773 casos confirmados da doença no litoral, sendo: Paranaguá (2.507), Guaratuba (326), Pontal do Paraná (294), Morretes (249), Matinhos (229), Antonina (152) e Guaraqueçaba (16).

O número de mortes no Litoral é de 89: Paranaguá (56), Pontal do Paraná (10), Matinhos (8), Guaratuba (7), Antonina (4), Guaraqueçaba (3) e Morretes (1).

No Paraná a Sesa registrou 1.615 novos casos e 45 mortes. Já são 87.915 casos confirmados, com 50.55 pacientes recuperados e 2.244 falecimentos.