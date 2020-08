Guaratuba se emociona com morte de professor por covid

A morte do professor Ismael Ricardo por covid-19, na tarde desta sexta-feira (7) causou grande emoção em Guaratuba. Ele lutava estava internado há 10 dias na Santa Casa de Misericórdia de Curitiba.

Ismael lecionava português nos colégios estaduais Joaquim Mafra, 29 de Abril e Zilda Arns. Deixa esposa e dois filhos. Amigos e familiares farão uma carreta em sua homenagem amanhã (sábado), a partir das 10h.

O falecimento do professor não foi registrada no informe da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) desta sexta-feira (7), o que deve acontecer amanhã. Foi confirmada uma morte, em Antonina. De acordo com o Hospital Regional do Litoral, foi uma senhora de 61 anos que faleceu na quinta-feira (6).

A Sesa confirmou 168 novos casos nesta sexta-feira. Os casos confirmados hoje são: Paranaguá (104), Morretes (24), Matinhos (19), Guaratuba (14), Pontal do Paraná (6) e Antonina (1).

São 3.773 casos confirmados da doença no litoral, sendo: Paranaguá (2.507), Guaratuba (326), Pontal do Paraná (294), Morretes (249), Matinhos (229), Antonina (152) e Guaraqueçaba (16).

O número de mortes no Litoral é de 89: Paranaguá (56), Pontal do Paraná (10), Matinhos (8), Guaratuba (7), Antonina (4), Guaraqueçaba (3) e Morretes (1).

No Paraná a Sesa registrou 1.615 novos casos e 45 mortes. Já são 87.915 casos confirmados, com 50.55 pacientes recuperados e 2.244 falecimentos.