Concessionária anuncia que pedágio vai para R$ 3,00 na BR-376 e BR-101

A Arteris Litoral Sul informa que obteve nova autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres para reajustar a tarifa do pedágio, desta vez para R$ 3,00 (básica). O aumento entra em vigor a zero hora de domingo (9).

No início da semana, a concessionária do trecho das rodovias BR-376 e BR-101 entre Curitiba e Palhoça (SC), anunciou que a tarifa básica, que hoje é de R$ 2,70, iria para R$ 3,90, um aumento de 44%. Segundo a empresa, o novo valor seria para cobrir a inflação dos últimos 12 meses e a construção do Contorno Viário de Florianópolis.

O Tribunal de Contas da União (TCU) viu um sobrepreço de R$ 203 milhões no orçamento da obra e determinou a suspensão do reajuste e do termo aditivo no contrato.

De acordo com a Litoral Sul, o novo aumento, que é 11,1%, leva em conta a inflação entre janeiro de 2019 a janeiro de 2020, de 4,19¢, conforme o IPCA, e investimentos em obras e melhorias. “O percentual referente ao reequilíbrio econômico-financeiro pela inclusão de obras no trecho sul do Contorno Viário de Florianópolis não será aplicado neste momento, em razão da cautelar do Tribunal de Contas da União”, informou a empresa.

Entre Curitiba e Guaratuba, os motoristas têm de passar por duas praças de cobrança de pedágio: em São José dos Pinhais e em Garuva (SC). Em Santa Catarina são mais 3 praças: Araquari, Porto Belo e Palhoça.