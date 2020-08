Preso suspeito de operar disque entrega de cocaína em Guaratuba

A Polícia Militar prendeu na noite desta sexta-feira (8), um suspeito de vender cocaína através de um disque entrega em Guaratuba. De acordo com denúncia, a droga era distribuída a partir do bairro Castel Novo e as entregas eram feitas de carro e motocicleta.

Os policiais percorreram o bairro e, por volta das 19h45, viram o automóvel e a moto parados em frente a uma residência. “A equipe parou em frente ao imóvel, quando saiu de dentro da casa um homem e uma adolescente, sendo ambos abordados”, informa a PM.

“Com o homem, identificado posteriormente como sendo natural da Colômbia, foram encontrados nove invólucros contendo cocaína em seu bolso, embalados e prontos para venda”. A adolescente foi identificada como filha dele. “Indagado, o suspeito confessou aos policiais possuir mais entorpecentes no interior da residência, sendo encontrado em um dos quartos, mais certa quantia de cocaína (totalizando 56 gramas da droga), uma balança de precisão e dinheiro supostamente proveniente da venda dos ilícitos”, relata a Polícia Militar.

O homem, de 32 anos, foi preso “pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado até a Delegacia de Guaratuba para os procedimentos de polícia judiciária”. A adolescente, de 15 anos, foi entregue à sua mãe.

Fonte: 9º BPM