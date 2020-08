Duas mulheres são presas em Guaratuba por suspeita de tráfico de drogas

Policiais militares da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) de Guaratuba informaram que, na noite de sábado (8), faziam patrulhamento pelas imediações da avenida das Araucárias, quando foram abordados por um cidadão.

Segundo os policiais, ele disse que em uma residência, localizada no bairro Cohapar, estava ocorrendo grande movimentação de pessoas e tráfico de drogas. O denunciante ainda deu o nome de duas mulheres e contou que elas estavam traficando no local há aproximadamente quatro meses. Isso aconteceu por volta das 22h30.

Os policiais foram ate o local e se esconderam em uma construção e puderam constatar a grande quantidade de pessoas entrando e saindo do imóvel, “fato que desencadeou a abordagem policial”, informa a PM. As mulheres foram abordadas na varanda da residência e não possuíam nada em sua posse. “Perguntado se teriam alguma irregularidade em sua casa, responderam que não e franquearam a entrada da equipe. Durante a vistoria no quarto das abordadas, localizou um fundo falso de uma gaveta que escondia drogas sintéticas e maconha, embaladas e prontas para venda, além de certa quantidade de dinheiro”.

Segundo os policiais, “as mulheres confessaram que estavam comercializando os entorpecentes a aproximadamente quatro meses e que vendem cada unidade de papel pela quantia de R$ 20,00 e as buchas de maconha por R$ 5,00. As duas mulheres, de 23 e de 25 anos, receberam voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas e foram encaminhadas, juntamente das drogas apreendidas, até a Delegacia de Polícia Civil de Guaratuba.

Fonte: 9º BPM