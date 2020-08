Sesa divulga números gerais, mas não o informe da covid

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou, na tarde deste domingo (9), números atualizados sobre a covid-19 no Paraná, mas salientou que o “Gerenciador de Ambiente Laboratorial responsável pelo armazenamento de resultados de exames laboratoriais, continua instável”.

“Tão logo o sistema se normalize, as informações serão restabelecidas”, explica a Sesa. “Os dados são preliminares e sujeitos a alterações”, explica. A Secretaria informa que nestes dois dias, sábado e domingo (8 e 9), a registrou 1.063 novos casos e 75 óbitos pela covid no Paraná. O Estado soma agora 88.978 casos e 2.319 óbitos em decorrência da doença.

No Litoral, a Sesa confirmou apenas uma morte, em Guaratuba. Todas estas informações foram divulgadas na Agência Estadual de Notícias, mas o informe com os gráficos e dados de todos os municípios ainda não tinha sido distribuído até as 20h.

No Brasil, o Ministério da Saúde informou hoje que aconteceram mais 572 mortes, chegando a 101.049 perdas de vida em decorrência da covid-19. Neste domingo, houve mais 23.010 casos confirmados pelo governo federal. O país chega 3.035.422 pessoas infectadas desde o início da pandemia, com 2.118.460 pessoas recuperadas.