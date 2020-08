Já começaram as obras do novo hospital de Guaratuba

Já começaram as obras do novo hospital de Guaratuba

O prefeito Roberto Justus e o secretário municipal da Saúde, Gabriel Modesto, assinaram, na quarta-feira (5), a ordem de serviço para a construção do novo hospital municipal de Guaratuba e a obra começou no mesmo dia. O contrato estabelece que tem estar concluído em 12 meses.

O recurso para a construção foi conseguido pelo prefeito e pelo deputado Nelson Justus com o Governo do Paraná. “Nossa gratidão ao secretário (de Estado da Saúde) Beto Preto, que foi atrás desse recurso desde o dia em que inauguramos a reforma do Pronto Socorro (em setembro de 2019). Uma importante parceria para nossa cidade com o secretário e com o governador Ratinho Junior, que viabilizou esse recurso”, lembra Roberto. Na formalização do convênio, em junho deste ano, o documento levou a assinatura do prefeito, de Beto Preto, de Nelson Justus e do secretário Gabriel Modesto.

O governo destinou até R$ 1,4 milhão para o projeto. Na licitação, o valor caiu para aproximadamente R$ 1,1 milhão.

O hospital maternidade será erguido ao lado do Pronto Socorro, que vai continuar funcionando normalmente durante a obra. “Após a conclusão, Guaratuba passará a contar com um serviço de saúde 24 horas em um único lugar, otimizando os recursos e ampliando a qualidade do atendimento”, explicou o secretário municipal da Saúde, Gabriel Modesto.

A unidade terá uma estrutura ampla e moderna, contando com novos equipamentos e mais recursos aos pacientes atendidos e internados no setor cirúrgico, clínico, pediátrico e na maternidade. Terá salas de estabilização, um centro para cirurgias de pequena e média complexidades e atenderá as emergências.

Outras melhorias na saúde

O prefeito Roberto lembra que a construção do novo hospital municipal vai permitir outras melhorias no atendimento de saúde. “O prédio da antiga Santa Casa onde fica o atual hospital (que está sendo adquirido pelo Município) vai abrigar a nova Unidade Básica de Saúde do Centro, o que vai diminuir o movimento na UBS de Caieiras e melhorar o acesso da população da região central”, explica.

O atual hospital também vai sediar o novo Centro de Especialidades, que hoje funciona no Eliane-Nereidas, e cujo prédio será transformado em mais uma Unidade Básica de Saúde para atender os moradores destes dois bairros.

Nova UBS no Rasgadinho vai atender mais de 200 famílias

Na manhã da sexta-feira (7), Roberto Justus e Gabriel Modesto inauguraram mais uma Unidade Básica de Saúde em Guaratuba, desta vez na localidade rural do Rasgadinho.

O prefeito explicou que o novo posto de saúde vai atender mais 200 famílias das localidades de Rasgado e Rasgadinho que precisavam se deslocar até o Cubatão ou a Limeira – que ficam a mais de 10 quilômetros de distância.

Durante a inauguração, o secretário municipal da Saúde, Gabriel Modesto, afirmou que a nova UBS vai melhorar a prevenção de saúde nas duas comunidades.

O secretário explicou que um funcionário atenderá a população diariamente para entrega de medicamentos, inclusive os de uso contínuo, pesagem das crianças, entrega do programa “Leite das Crianças”, entre outros serviços. Um médico e um profissional de enfermagem vão atender uma vez por semana, nas quartas-feiras.