Guaratuba faz campanha de coleta de lixo eletrônico

A Prefeitura de Guaratuba realizará nesta sexta-feira (14) uma campanha de coleta de resíduos eletrônicos e elétricos. A data foi escolhida em alusão ao “Dia do Controle da Poluição”.

A arrecadação acontecerá das 8h30 às 17h30, na sede da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, no Parque de Eventos. Todo o material recolhido será destinado a Associação Acamares Pôr-do-sol.

Aparelhos celulares, computadores, televisores, aspiradores de pó, cafeteiras, entre outros, após a vida útil ou quando ficam ultrapassados quando ainda inteiros, normalmente não oferecem risco à saúde, mas muitos após serem desmontados podem gerar contaminação. Alguns destes aparelhos possuem altos poluentes que podem gerar grandes impactos a vida humana e a natureza. A destinação ambientalmente adequada traz benefícios ambientais.

A coleta do resíduo eletrônico e elétrico em Guaratuba é feita através dos caminhões da coleta seletiva e também no ponto fixo de coleta localizado na Secretaria do Meio Ambiente.