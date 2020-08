UFPR devolve 4 tartarugas ao mar em Pontal do Paraná

Nesta nesta segunda-feira (10), o Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) reabilitou e devolveu à natureza quatro tartarugas marinhas. A soltura, que aconteceu em Pontal do Paraná, foi possível depois de os animais passarem por um período de tratamento no Centro de Reabilitação, Despetrolização e análise de saúde da fauna marinha (CReD).

As tartarugas, três da espécie tartaruga-verde (Chelonia mydas) e uma tartaruga-cabeçuda (Lepiretta), foram encontradas pela população encalhadas no litoral paranaense e debilitadas. No CReD elas passaram por exames, limpeza do casco, restabelecimento da hidratação e, através de uma alimentação balanceada, ganharam peso suficiente para o retorno à natureza. As quatro receberam microchips de identificação.

Tartaruga sendo alimentada no CReD – Vídeo: UFPR

Híbrida – Ao chegar no LEC, a tartaruga-cabeçuda, espécie distinta das demais, chamou a atenção da equipe pela coloração amarelada e morfologia incomum. Os pesquisadores ficaram com dúvidas sobre a espécie e origem do animal e, após análises e consulta a especialistas, descobriram que se tratava de uma espécie híbrida, com cor e peso de diferentes espécies.

De janeiro a agosto de 2020, o laboratório registrou aproximadamente 60 tartarugas marinhas. A história completa da Lepiretta pode ser acompanhada no programa Informar, produzido pelo LEC.

Fonte: Jéssica Tokarski / UFPR