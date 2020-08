Litoral tem mais uma morte e 15 casos de Covid-19

Mais uma morte e 15 novos casos de covid-19 foram registrados no Litoral do Paraná nesta quarta-feira (12) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). O óbito foi em Paranaguá.

O número de mortes chega a 93: Paranaguá (59), Pontal do Paraná (10), Matinhos (9), Guaratuba (7), Antonina (4), Guaraqueçaba (3) e Morretes (1).

Os casos de hoje foram em Guaratuba (7), Paranaguá (4), Antonina (3) e Pontal do Paraná (1).

Já são 4.082 diagnósticos da doença na região: Paranaguá (2.684), Guaratuba (361), Pontal do Paraná (319), Morretes (269), Matinhos (240), Antonina (192) e Guaraqueçaba (17).

De acordo com a Sesa, há 2.412 pessoas recuperadas, um número que conflita com os divulgados por algumas prefeituras.

O Litoral continua como a região com maior incidência de casos no Paraná, com 1.370 casos confirmados até as 12h desta quarta-feira, ou 1.380 com os dados atualizados às 18h. As estatísticas levam em contas a população anotada pela Sesa, que é a da estimativa do IBGE de 2018.

No Paraná, a Sesa informa que foram 71 óbitos e 1.818 novos casos confirmados hoje.

O Estado já teve 96.697 casos confirmados, com 58.064 pacientes recuperados e 2.488 mortes em decorrência da covid-19.