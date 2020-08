Litoral tem mais 2 mortes e 119 casos de covid

O Litoral do Paraná tem 2 mortes e 119 novos casos de covid-19 registrados nesta quinta-feira (13) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). As duas mortes foram em Paranaguá.

Os novos casos foram em Paranaguá (78), Guaratuba (19), Pontal do Paraná (10) Antonina (7) e Morretes (5). A 1ª Regional de Saúde, com sede em Paranaguá e abrangência nos sete municípios, segue em primeiro ligar em incidência de casos por 100 mil habitantes: 1.410.

A covid já causou 95 mortes na região: Paranaguá (61), Pontal do Paraná (10), Matinhos (9), Guaratuba (7), Antonina (4), Guaraqueçaba (3) e Morretes (1). O Litoral está em 2º lugar no coeficiente de mortalidade, só atrás da Região Metropolitana de Curitiba: 31,9 óbitos / 100 mil hab.

O Litoral já soma 4.201 casos confirmados: Paranaguá (2.762), Guaratuba (380), Pontal do Paraná (329), Morretes (274), Matinhos (240), Antonina (199) e Guaraqueçaba (17). São 2.540 pessoas recuperadas, segundo a Sesa.

No Paraná, foram confirmados 1.818 novos casos e 71 óbitos. Já são 98.559 pessoas com a doença, 59.922 que já se recuperaram e 2.547 que faleceram em decorrência do coronavírus.