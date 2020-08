Litoral tem mais 72 casos e confirma como região com maior incidência da covid-19

Mais 72 casos foram registrados de covid-19 no Litoral do Paraná nesta sexta-feira (14): Paranaguá (44), Guaratuba (10), Matinhos (10), Morretes (6), Pontal do Paraná (1) e Antonina (1).

Já são 4.273 casos confirmados da doença: Paranaguá (2.806), Guaratuba (390), Pontal do Paraná (330), Morretes (280), Matinhos (250), Antonina (200) e Guaraqueçaba (17). O Litoral (1ª Regional de Saúde) continua como a região com maior incidência de casos, proporcionalmente: são 1.439 casos por 100 mil habitantes.

O número de óbitos no litoral é de 95: Paranaguá (61), Pontal do Paraná (10), Matinhos (9), Guaratuba (7), Antonina (4), Guaraqueçaba (3) e Morretes (1). A região continua em 2º lugar no coeficiente de mortalidade, atrás da Região Metropolitana de Curitiba: 31,9 óbitos / 100 mil hab.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, dos 4.201 casos registrados, 2.627 pessoas já estão recuperadas da covid.

No Paraná, foram registrados 2.250 novos casos e 36 óbitos nesta sexta. São 100.716 casos confirmadas, com 59.922 pessoas recuperadas e 2.583 óbitos causados pelo novo coronavírus.