Movimento pede construção da ponte de Guaratuba sem atrasos

Uma liminar que suspendeu o edital de licitação dos projetos da Ponte de Guaratuba reacendeu o movimento da sociedade civil em favor da obra.

Cidadãos reunidos em dois grupos do Facebook programaram uma manifestação na manhã deste sábado, dia 15, das 9h ao meio-dia. A presidente da Associação Comercial e Empresarial de Guaratuba (Acig), Solange Silva, informa que a entidade defende a ponte e apoia a manifestação pacífica em favor da construção sem atrasos e atendendo todos os procedimentos técnicos e ambientais.

Em função da instabilidade do tempo, com chuva desde as primeiras horas do dia, os organizadores suspenderam a manifestação. Também informaram que durante a semana vão avaliar a possibilidade de fazer uma atividade no sábado que vem, dia 22.

Toda a mobilização está sendo promovida pelos grupos “Travessia Ponte de Guaratuba” e “Ponte de Guaratuba… Já”, que há anos realizaram manifestações em favor da construção. Já conta até mesmo com petição online – acesse aqui nesta página para assinar.

Leia mais sobre o movimento em favor da ponte no Jornal de Guaratuba que circula neste sábado (15).