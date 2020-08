Marinha alerta para ventos fortes no litoral entre sábado e domingo

O Centro de Hidrografia da Marinha alerta que a aproximação e passagem de uma frente fria poderão provocar ventos no litoral entre o Rio Grande do Sul e o Espírito Santo nos próximos dias. Confira:

1) Ventos de direção Noroeste a Sudoeste, com intensidade de até 60 km/h (33 nós), na faixa do litorânea do estado do Rio Grande do Sul, ao sul de Mostardas, entre a noite deste sábado (15) e a tarde de domingo (16).

2) Ventos de direção Nordeste a Noroeste e, posteriormente, Noroeste a Sudoeste, com intensidade de até 60 km/h (33 nós), na faixa litorânea entre os estados de Santa Catarina, ao norte de Laguna, do Paraná, de São Paulo e do Rio de Janeiro, ao sul de Ilha Grande, até a manhã de domingo (16).

3) Ventos de direção Nordeste a Norte, com intensidade de até 75 km/h (40 nós), na faixa litorânea entre os estados do Rio de Janeiro, ao norte de Maricá, e do Espírito Santo, ao sul de Itaoca, até a manhã de domingo (16).

4) Os ventos associados a esse sistema meteorológico poderão ocasionar agitação marítima com ondas, em alto-mar, de direção Sudoeste, com até 4 metros de altura, entre Arroio Chuí e Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul, entre a noite de sábado (15) e a noite de segunda-feira (17).

Informações: Marinha do Brasil / Capitania dos Portos do Paraná