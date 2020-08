Eduardo Matysiak participa do maior festival de fotografia do país

O fotojornalista Eduardo Matysiak, colaborador do Correio do Litoral, participa do maior festival de fotografia do país, o Brasília Photo Show.

Matysiak, de Curitiba, concorre com um registro polêmico do ministro Ricardo Salles (Meio Ambiente), que aparece com dois ‘chifrinhos’ formados pelas pontas dos mastros das bandeiras ao fundo (foto do alto). A imagem foi publicada em diversos veículos de comunicação pelo Brasil.

AQUI para ver a foto inscrita e mandar uma interação

A promoção, conhecida como o Oscar da Fotografia, reúne os principais profissionais da fotografia de todas as regiões do planeta.

A participação do público, com manifestações de apoio ou sugestões através das redes sociais, é fundamental na escolha da obra vencedora.