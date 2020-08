Litoral registra 84 casos de covid neste domingo

A Secretaria de Estado da Saúde confirma, neste domingo (16), mais 84 casos de covid-19 no Litoral do Paraná: Paranaguá (27), Guaratuba (22), Morretes (16), Antonina (11), Matinhos (4), Guaraqueçaba (2) e Pontal do Paraná (2).

Já somam 4.408 casos confirmados da doença na região: Paranaguá (2.867), Guaratuba (412), Pontal do Paraná (334), Morretes (301), Matinhos (256), Antonina (213) e Guaraqueçaba (25). De acordo com o Estado, 2.627pessoas já estão recuperadas da doença.

Morreram 95 moradores da região por causa da covid: Paranaguá (61), Pontal do Paraná (10), Matinhos (9), Guaratuba (7), Antonina (4), Guaraqueçaba (3) e Morretes (1).

Confira detalhes sobre os casos em Guaratuba, por bairro, gênero e idade.

Caieiras: 1 mulher de 30 anos.

Carvoeiro: 1 mulher de 28

Centro: 1 adolescente de 16 anos, e 2 homens adultos, de 67 e 85.

Cohapar: 3 mulheres, de 20, 23 e 50, 1 adolescente de 16, 2 homens de 24 e 68.

Cubatão: 1 mulher de 42

Figueira: 1 homem de 35.

Mirim: 1 homem de 44.

Nereidas: 2 homens, de 51 e 53.

Piçarras: 3 mulheres, 32, 43 e 44, e 3 homens, de 26, 45 e 55.

A cidade já teve 412 casos confirmados, 7 óbitos e 297 pessoas recuperadas e tem 98 casos em investigação.

No Paraná, houve 1.315 novos casos e 26 óbitos registrados neste domingo. Já são 103.928 pessoas infectadas, 62.333 recuperadas e 2.662 que morreram em decorrência da covid.