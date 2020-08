Homem é suspeito de matar a mãe e padastro a golpes de machado, em Morretes

Um casal foi morto a golpes de machado, na localidade rural de Pantanal, em Morretes. O filho, de 20 anos, é apontado como autor do duplo homicídio.

A Polícia Militar foi informada por volta das 10h30 desta segunda-feira (17) de que o casal estava morto dentro de casa e havia muito sangue no local, e foi imediatamente atender a ocorrência.

De acordo com o jornal Agora Litoral, o crime teria ocorrido por volta das 20h de ontem domingo. Segundo informações, o rapaz agrediu o padrasto, Wanderley Cardoso de Oliveira, de 45 anos, que recebeu golpes de machado perro do pescoço. Sua mãe, Natália Salete Correia de Jesus, foi intervir e também golpeada, no rosto e no pescoço.

Em seguida, ele teria colocado os corpos sobre a cama. Pela manhã foi trabalhar normalmente, Os vizinhos estranharam não ver o casal e entraram na casa, deparando-se com a cena.

O filho foi preso ao voltar para casa, por volta do meio-dia. Ele teria confessado o crime e , em seguida levado para a Delegacia da Polícia Civil, no Centro de Morretes.

Fontes: Agência Local de Inteligência do 9º BPM e Agora Litoral