Guaratuba tem mais uma morte por covid confirmada

A Secretaria da Saúde de Guaratuba, comunicou e manifestou pesar, pela confirmação da morte por Covid-19 de um cidadão de 72 anos. O falecimento ocorreu no dia 13 e a causa foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) somente nesta terça-feira (18).

A secretaria, seguindo protocolos, não deu a identidade do falecido, mas o Correio apurou que se trata do comerciante João dos Anjos Correia, conhecido como Gaipava, muito popular na cidade. Sua morte causou grande comoção em Guaratuba.

Hoje também foram confirmados na cidade mais 6 casos da doença:

Carvoeiro: 1 homem de 46 anos.

Morro Grande: 1 mulher de 50.

Piçarras: 3 mulheres, de 20, 54 e 58, e 1 homem de 43.

Guaratuba tem 419 casos confirmados, com 8 óbitos e 306 pessoas recuperadas. Ainda há 83 casos em investigação. No momento, há 14 pessoas internadas: 2 na unidade de tratamento intermediário de Covid do Pronto Socorro de Guaratuba, 7 no Hospital Regional do Litoral (Paranaguá), 4 no Hospital do Rocio e 1 no Hospital Marcelino Champagnat (Curitiba).

Nos demais municípios do Litoral, foram registrados mais 42 casos: Paranaguá (28), Antonina (12), Matinhos (1) e Pontal do Paraná (1).

O Litoral já tem 4.459 casos confirmados da covid: Paranaguá (2.896), Guaratuba (419), Pontal do Paraná (335), Morretes (302), Matinhos (257), Antonina (225) e Guaraqueçaba (25). Segundo a Sesa, 2.916 pessoas já estão recuperadas.

O número de óbitos no litoral é de 102 no total, sendo: Paranaguá (66), Pontal do Paraná (10), Matinhos (9), Guaratuba (8), Antonina (4), Guaraqueçaba (3) e Morretes (2).

No Paraná, a Sesa registra nesta terça 1.834 novos casos confirmados e 47 óbitos. O Estado já tem 107.016 casos confirmados, com 66.992 pacientes já recuperados. Houve 2.751 mortes por covid.