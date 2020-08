BR-376 tem novo redutor de velocidade na Serra do Mar

Ouça a notícia

A BR-376 ganha um novo redutor eletrônico de velocidade na descida da Serra do Mar. O equipamento foi instalado neste sábado (22), na altura do km 665, em Guaratuba.

O dispositivo deve começar a funcionar ainda neste mês de agosto, informa a concessionária da rodovia, Arteris Litoral Sul. O trecho já conta com outros três controladores e duas áreas de escape.

Segundo a concessionária, a expectativa é de redução nos acidentes na rodovia. “Somente entre dezembro de 2019 e junho de 2020, houve redução de 71% nas fatalidades envolvendo veículos pesados na descida da Serra – depois que a segunda área de escape da rodovia entrou em operação”, informa a Arteris.

Este novo controlador de velocidade segue o mesmo padrão dos outros três em operação – com limite de 60 km/h e fiscalização ostensiva a partir de display externo com fácil visualização. Os outros estão localizados nos kms 664, 667 e 668.

Os dispositivos informam a velocidade registrada e fotografam as infrações. As imagens são enviadas automaticamente para o banco de dados da Polícia Rodoviária Federal, que emite a notificação de autuação de acordo com o artigo 218 do Código de Trânsito Brasileiro.

Redação do Correio – foto: Arteris Litoral Sul