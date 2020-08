Polícia Civil prende casal suspeito de homicídio em Caieiras

Ouça a notícia

A Polícia Civil de Guaratuba prendeu, nesta sexta-feira (21), um casal suspeito de ter matado Lourival das Neves, no último dia 13.

Neves, de 51 anos, foi encontrado morto, por volta das 2h40 daquela quinta-feira, em frente a uma residência no pacato bairro Caieiras. Moradores ouviram quatro tiros e chamaram a Polícia Militar.

A equipe do delegado Leandro Stabile, da 8ª Delegacia Regional de Polícia, de Guaratuba, assumiu o caso e iniciou as investigações. Em uma semana elucidou o crime. Os suspeitos são um homem de 35 anos e uma mulher de 29. Além dos dois mandados de prisão, a equipe do 8º DRP cumpriu quatro mandados de busca e apreensão.

Segundo a Polícia, o casal confessou o crime: “Declaram que no dia do crime estavam em um jantar em sua casa junto da vítima e amigos e, na madrugada, o levaram pra casa no bairro Caieras. Lá chegando, efetuaram o disparo de quatro tiros e se evadiram”. Ainda de acordo com as investigações, a motivação do crime seria um “desacerto comercial”.

O casal também é suspeito de contrabando. Durante as buscas, os policiais apreenderam 115 caixas de cigarro de origem paraguaia.

De acordo com levantamento da imprensa regional, a morte de Lourival das Neves foi o 15º homicídio ocorrido em Guaratuba neste ano.

Levantamento do Correio do Litoral e do Jornal de Guaratuba aponta que há 11 homicídios confirmados, 2 latrocínios (roubo seguido de morte) e 3 mortes suspeitas de serem criminosas.

Redação do Correio – Foto: Google Street