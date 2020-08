EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

1º LEILÃO: 08 de setembro de 2020, às 08h55min *.

2º LEILÃO: 14 de setembro de 2020, às 14h15min *.

*(horário de Brasília)

ALEXANDRE TRAVASSOS, Leiloeiro Oficial, JUCESP nº 951, com escritório na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 4º andar, Edifício Berrini One – Brooklin Paulista – CEP: 04571-010, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo

27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A – CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos termos do Instrumento Particular com Eficácia de Escritura Pública, Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia n° 070993230010418, datado de 11/01/2016, firmado

com os Fiduciantes VALÉRIA RODRIGUES DOS SANTOS, RG n° 7.104.602-8-SESP/PR, CPF nº 027.747.759-06, ADRIANA APARECIDA MIGUEL RODRIGUES DOS SANTOS, RG n° 5.579.654-8 SESP/PR, CPF n° 864.164.809-72, LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS, RG n° 8.138.546-7 SESP/PR, CPF n° 038.720.979-46, residentes e domiciliados no Pontal do Paraná/PR, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 183.193,13 (Cento e oitenta e três mil, cento e noventa e três reais e treze centavos – atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído por: “Apartamento n° 03 do Conjunto Residencial Stella Maris, situado na Alameda São Jorge n° 217-C, Pontal do Paraná/PR, com área privativa de 61,53m², área total de 77,08m²”, melhor descrito na matrícula nº 3.322 do Registro de Imóveis do Pontal do Paraná/PR. Cadastro Municipal: 02.02.010.0092.003. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra.

Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 121.782,21 (Cento e vinte e um mil, setecentos e oitenta e dois reais e vinte e um centavos – nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97).

O leilão presencial ocorrerá no escritório do Leiloeiro. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.sold.com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão.

Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.sold.com.br. Informações pelo tel. 11-3296-7555 (16311 – Dossiê).