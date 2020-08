Rotam e Polícia Rodoviária recebem veículos em Guaratuba

Ouça a notícia

Jornal de Guaratuba – O 9º Batalhão da Polícia Militar e o Batalhão de Polícia Rodoviária receberam novos veículos para reforçar a segurança no Litoral. Foram entregues 4 caminhonetes, sendo que duas vão para os postos da Polícia Rodoviária de Guaratuba, uma para o Posto Rodoviária de Alexandra, na PR-508, e um para Pontal do Paraná. O 9º BPM recebeu uma viatura destinada à Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) que atua em toda a região.

A entrega das viaturas, na quarta-feira (19), foi na Praça Central de Guaratuba, com a presença do deputado estadual Nelson Justus, “que teve papel imprescindível para a aquisição e a entrega do veículo ao Litoral”, como destacou a Polícia Militar.

Também participaram da cerimônia, o major Luciano Romão, subcomandante no exercício do comando do 9º BPM, o tenente-coronel Olavo Vianei Francischtt Nunes, comandante da Polícia Rodoviária do Paraná e tenente Thiago Escobar, comandante da 1ª Companhia da Polícia Rodoviária, de Curitiba, Região Metropolitana e Litoral.

As caminhonetes são todas 4×4, cabine dupla, da marca Mitsubishi L200 Triton Sport, e estão equipadas para o policiamento ostensivo nos lugares de mais difícil acesso no Litoral.

Nelson Justus – De acordo com o deputado Nelson Justus, a parceria entre os municípios, as polícias e o Governo do Estado tem proporcionado grandes avanços na segurança, sobretudo no Litoral, “que tem sido muito bem atendido em todos os sentidos”, conforme afirmou.

“Nós também temos que agradecer ao Alto Comando da Polícia Militar, à Polícia Rodoviária, e, de uma maneira muito especial ao nosso governador Ratinho Júnior, que fez todos os esforços para que o nosso litoral não fosse esquecido numa hora difícil. Pois estamos passando por essa pandemia, passamos por inúmeras dificuldades, mas a segurança é essencial para toda nossa comunidade”. De acordo com a própria Polícia Militar, os pedidos insistentes do deputado viabilizaram avinda dos veículos.

Polícia Militar – Major Romão, que antes de assumir o cargo no Batalhão do Litoral, foi o primeiro comandante da 3ª Companhia da Polícia Militar de Guaratuba, que faz parte do 9º BPM, agradeceu ao governador, que “junto com outras autoridades, propiciou a vinda das viaturas”.

“As viaturas entregues são extremamente adaptadas ao terreno, lembrando que o litoral não é só a orla da praia, temos uma grande área rural, como Cubatão, a Pedra Branca do Araraquara, as regiões de Morretes, Guaraqueçaba”, destacou.

Batalhão Rodoviário – Para o tenente-coronel Vianei, a entrega demonstra “a sensibilidade do Governo do Estado, o reconhecimento do trabalho que o Batalhão de Polícia Rodoviária faz, o reconhecimento de que os policiais precisam de um equipamento de qualidade”.

Texto e fotos: Jornal de Guaratuba