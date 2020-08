Após ser baleado, adolescente de Joinville é encontrado andando na BR-277

Ouça a notícia

Por volta das 5h30 desta terça-feira (25), uma equipe da concessionária Ecovia que faz o monitoramento da BR-277, encontrou um rapaz caminhando pelo acostamento, perto da ponte sobre o rio Vermelho, na região conhecida como Pixirica, na altura do Km 9, em Paranaguá.

Ao perceber a aproximação do veículo da concessionária, o adolescente pediu ajuda. Ele estava com um moletom enrolado na cabeça e comas mãos acorrentadas. O rapaz contou que mora na cidade de Joinville, em Santa Catarina, e que seria membro de uma facção criminosa e, por esse motivo, teriam tentado matá-lo.

O rapaz foi levado para a emergência do Hospital Regional, onde constataram que havia recebido três tiros na cabeça. Foi operado e passa bem, informou a equipe de jornalismo da Rádio Ilha do Mel.

A Polícia Militar foi chamada e verificou que o rapaz tem 17 anos, e contra ele havia um mandado de busca, apreensão e condução, expedido pela Vara da Infância e Juventude de Joinville.

De acordo com a Rádio Ilha do Mel, no início da tarde desta quarta-feira (26), o adolescente continuava internado no Hospital Regional, em Paranaguá, sob escolta policial.

Fonte: Rádio Ilha do Mel