DER adia licitação do ferry boat que seria amanhã

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR), adiou a data para abertura das propostas da licitação do ferry boat, que aconteceria nesta quinta-feira (27).

Aviso de transferência da data foi publicado no final da tarde desta terça-feira (25) e justifica apenas “motivos administrativos”.

A sessão de abertura dos envelopes dos concorrentes será no dia 15 de setembro, às 14h, na sede do DER/PR, na avenida Iguaçu, nº 420, Rebouças, em Curitiba. O prazo para entrega de propostas, que venceria hoje, dia 27, ficou transferido para as 17h do dia 14 de setembro – ou diretamente na sessão de abertura.

A travessia de veículos e passageiros por ferry boat na baía de Guaratuba está sob responsabilidade da concessionária Travessia de Guaratuba (F. Andreis). O contrato venceu em abril do ano passado, e foi prorrogado para que o governo pudesse licitar nova concessão.

O novo contrato terá prazo de 10 anos, e o valor estimado é de R$ 134 milhões. O edital prevê ressarcimento da concessionária se acontecer a construção de uma ponte sobre a baia antes dos 10 anos.

O edital também estabelece que o preço máximo da tarifa básica deverá ser de R$ 9,15. Hoje é de R$ 7,40.