No Litoral, apenas Guaratuba teve morte em confronto com policiais

O Ministério Público do Paraná divulgou um balanço sobre mortos em confronto com policiais em todo o Estado no primeiro semestre de 2020. No Litoral, houve apenas um caso: foi em Guaratuba, no dia 17 de março, no bairro Coroados.

De acordo com o MPPR, as mortes em confrontos com policiais (militares e civis) e guardas municipais no Paraná, no primeiro semestre de 2020, chegaram a 184, sendo 183 em confrontos com policiais militares e uma com guarda municipal – não houve mortes em confrontos com policiais civis.

O número representa aumento de 13,58% em relação ao mesmo período do ano passado, quando ocorreram 162 mortes. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 24 de agosto, pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná, que tem entre suas funções o controle externo da atividade policial.

Estratégia nacional – O controle estatístico das mortes em confrontos policiais pelo Gaeco faz parte de estratégia institucional de atuação do MPPR com o objetivo de contribuir para diminuir a letalidade das abordagens conduzidas pela polícia. As iniciativas do Ministério Público com esse intuito são constantemente discutidas com representantes da Secretaria de Estado da Segurança Pública, da Polícia Civil e da Polícia Militar.

O Ministério Público do Paraná, a exemplo dos demais MPs do Brasil, aderiu ao programa nacional “O MP no enfrentamento à morte decorrente de intervenção policial”, instituído pelo Conselho Nacional do Ministério Público, por meio da Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança. A iniciativa do CNMP tem como objetivo assegurar a correta apuração das mortes de civis em confrontos com policiais e guardas municipais, garantindo que toda ação do Estado que resulte em morte seja investigada.

MORTES EM CONFRONTOS COM POLICIAIS MILITARES NO PARANÁ NO 1º SEMESTRE DE 2020



CIDADES MORTES Curitiba 48 Londrina 29 São José dos Pinhais 14 Colombo 7 Prudentópolis 7 Foz do Iguaçu 6 Piraquara 5 Fazenda Rio Grande 4 Ponta Grossa 4 Toledo 4 Umuarama 4 Almirante Tamandaré 3 Araucária 3 Cambé 3 Sarandi 3 Arapongas 2 Bocaiúva do Sul 2 Campina Grande do Sul 2 Cascavel 2 Guaíra 2 Pinhais 2 Arapongas 1 Bituruna 1 Campo Magro 1 Campo Mourão 1 Cândido de Abreu 1 Candói 1 Capitão Leônidas Marques 1 Centenário do Sul 1 Francisco Beltrão 1 General Carneiro 1 Guarapuava 1 Guaratuba 1 Ibema 1 Ibiporã 1 Jaguariaíva 1 Lupianópolis 1 Maringá 1 Nova Esperança 1 Ourizona 1 Palotina 1 Quedas do Iguaçu 1 Realeza 1 Santa Helena 1 São Mateus do Sul 1 São Pedro do Paraná 1 Terra Boa 1 União da Vitória 1 48 CIDADES 183 MORTES

Além das mortes em confrontos com policiais militares, houve o registro de uma única morte no Paraná em confronto com guarda municipal, em Curitiba. Não houve registro de mortes em confrontos com policiais civis no primeiro semestre de 2020

Fonte: Ministério Público do Paraná