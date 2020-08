Assalto termina com perseguição, trocas de tiros e suspeito baleado

Assalto termina com perseguição, trocas de tiros e suspeito baleado

Ouça a notícia

Policiais militares prenderam suspeitos de assalto depois de perseguição e troca de tiros, na noite desta quarta-feira (26), em Pontal do Paraná.

Por volta das 22h, dois homens armados entraram em uma residência no balneário Shangri-lá e renderam os moradores. As vítimas foram colocadas em um cômodo e amarradas. Os ladrões pegaram diversos objetos e fugiram no carro da família, um Fiat Toro.

As vítimas conseguiram ligar para a Polícia Militar e a equipe que se deslocava para fazer o atendimento deparou-se com o veículo trafegando na PR-412, na altura do balneário de Praia de Leste.

Eles perseguiram os suspeitos, que saíram em alta velocidade para a PR-407, onde começou a troca de tiros. O motorista em fuga acabou batendo em um poste. Um dos homens foi preso e o outro fugiu pulando muros de residências.

As buscas prosseguiram a pé e os policiais avistaram um homem em cima de um telhado. Segundo os policiais, ao ser notado, ele efetuou disparos contra eles, que revidaram. Diversos policiais seguiram na busca e acabaram localizando o suspeito, que havia sido baleado. Duas armas foram localizadas escondidas nas proximidades.

O Samu foi chamado e encaminhou o suspeito para o Pronto Atendimento 24h de Praia de Leste, na PR-407.

Fonte: Agência Local de Inteligencia/9º BPM – fotos e vídeo: Rádio Ilha do Mel