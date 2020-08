Homem é preso em Paranaguá após divulgar imagens íntimas de ex-mulher

Ouça a notícia

A 6ª Promotoria de Justiça de Paranaguá denunciou um homem por divulgar imagens íntimas da ex-mulher, “entre outros crimes”.Ele foi preso preventivamente, a partir de representação da autoridade policial, e se encontra detido na Cadeia Pública da cidade.

De acordo com a denúncia, “inconformado com o fim do relacionamento (união estável), a partir de fevereiro deste ano o réu vinha praticando diversos crimes contra a ex-mulher, muitos registrados em mensagens de celular”.

Segundo a Promotoria, “além de divulgar a terceiros em aplicativo de mensagens cenas de sexo e nudez dela e de mandar textos e áudios para a vítima com ofensas e ameaças de agressão e morte, o acusado, que desde a separação do casal passou a persegui-la e abordá-la de forma insistente e obsessiva, descumpriu, no início deste mês, medidas protetivas de urgência que o proibiam de se aproximar e manter contato com ela”. Conforme a denúncia, ele “chegou a ir ao trabalho da ex-convivente para ameaçá-la, dizendo, entre outras impropriedades, que desfiguraria o rosto dela, que a mataria e faria sua mãe e irmã chorarem”.

As penas máximas somadas dos delitos de perturbação da tranquilidade e ameaça continuados, divulgação de cena de sexo ou pornografia com o fim de vingança e humilhação e descumprimento de medidas protetivas de urgência (por duas vezes), passam de 10 anos de prisão.