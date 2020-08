Guaratuba sofre com mais uma morte por covid em semana de luto

Ouça a notícia

O município de Guaratuba registra mais uma morte por covid neste sábado (29). Trata-se de Carla Mocibrocki, de 51 anos, moradora do bairro Cohapar e que estava internada no Hospital do Rocio, em Campo Largo.

A família fez o comunicado pelas redes sociais no final da manhã e houve nova comoção ao final de uma semana em que a doença já tinha feito cinco vítimas na cidade.

Guaratuba tem cerca de 100 casos ativos da covid, com 10 moradores internados: 1 na unidade de tratamento intermediário de Covid do Pronto Socorro do Município, 6 no Hospital Regional do Litoral (Paranaguá), 2 no Hospital do Rocio e 1 no Hospital Evangélico (Curitiba).

A cidade teve 14 falecimentos em decorrência do coronavírus. No Litoral, houve 117 óbitos nos sete municípios.

Não houve novo caso registrado na cidade. Em todo o Litoral, foram 29 confirmações hoje: 19 em Paranaguá, 6 em Morretes, 3 em Pontal do Paraná e 1 em Matinhos. A região chega a 5.076 confirmações e 3.649 pessoas recuperadas (72%).

Proporcionalmente, o Litoral segue como a região com maior incidência da covid em todo o Paraná – com 1.709 casos / 100 mil habitantes – e a segunda em óbitos – 39 / 100 mil.