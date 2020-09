Litoral tem 89 novos casos confirmados de covid-19

Ouça a notícia

Mais 87 casos de covid-19 foram registrados no Litoral do Paraná nesta segunda-feira (31). Só em Paranaguá foram 61 pessoas infectadas pela doença. Em Antonina, foram 12 casos; em Guaratuba, 5; Matinhos, 4; Pontal do Paraná, 3; e Morretes, 2.

Já são 5.184 casos confirmados da doença na região: Paranaguá (3.238), Guaratuba (525), Pontal do Paraná (381), Morretes (379), Antonina (334), Matinhos (293) e Guaraqueçaba (34). Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), são 3.718 pacientes recuperados nos sete municípios.

O número de óbitos é de 116 no total: Paranaguá (70), Guaratuba (13), Pontal do Paraná (12), Matinhos (10), Antonina (5), Guaraqueçaba (3) e Morretes (3).

No boletim da Sesa, um caso registrado no dia 10 de agosto em Pontal do Paraná foi transferido para Colombo.

Guaratuba informou alguns dados sobre os novos casos:

Coroados: 1 mulher de 24 anos.

Eliane: 1 homem de 19.

Piçarras: 1 mulher de 48 e 1 homem de 58.

Mirim: 1 mulher de 34.

O município tem 7 pessoas internadas: 1 na unidade de tratamento intermediário de Covid do Pronto Socorro de Guaratuba, 3 no Hospital Regional do Litoral (Paranaguá) e 3 no Hospital do Rocio (Campo Largo).

No Paraná, houve 1.289 casos e 39 óbitos registrados hoje. O Estado já soma 130.500 pessoas infectadas com o novo coronavírus, com 88.421 pessoas recuperadas e 3.251 mortes provocadas pela doença.

No Brasil, o Ministério da Saúde registra hoje 553 novas mortes e 45.961 novos casos da covid. Já são 3.908.272 pessoas infectadas e 121.381 óbitos pelo novo coronavírus.