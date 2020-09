Guaratuba sofre com mais duas mortes por covid-19

Ouça a notícia

O Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá, confirmou, na manhã desta quinta-feira (3) a morte de um morador de Guaratuba em decorrência de infecção pelo novo coronavírus.

Pedro Duarte, de 67 anos, faleceu nesta quarta-feira (2). Ele era empresário e realizava serviços de poda de árvores e coleta de resíduos vegetais. Era natural de Tubarão (SC), mas vivia há muitos anos em Guaratuba. Duarte era uma pessoa muito comunicativa e popular na cidade.

Também causou emoção em Guaratuba a morte do médico Marcos Sereja, falecido nesta quarta, no Hospital do Rocio, em Campo Largo. Desde sua internação, no dia 7 de agosto, amigos, colegas e pessoas atendidas por ele faziam correntes de orações e pelo seu restabelecimento. Marcos Sereja tinha 34 anos e atendia no Pronto Socorro Municipal e na Unidade Básica de Saúde do Mirim.

Guaratuba chega a 15 óbitos por covid-19. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), registrava nesta quarta-feira que haviam ocorrido 119 no Litoral. Além dos dois casos de Guaratuba, espera-se para hoje a confirmação pela Sesa da morte de um morador de Antonina, de 82 anos, informada pelo Hospital Regional ontem, e de uma moradora de Paranaguá, de 84 anos, ocorrida hoje no hospital.

A região litorânea é a segunda com maior coeficiente de mortalidade no Paraná, com 40 mortes / 100 mil habitantes. Proporcionalmente à população, é a com maior incidência de casos: 1.772/ 100 mil habitantes.