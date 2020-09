Litoral tem 63 novos casos de covid. Paranaguá, 48 casos e 1 óbito.

O Litoral do Paraná tem 63 novos casos registrados de covid-19 nesta sexta-feira (4): Paranaguá (48), Pontal do Paraná (8), Antonina (4), Guaratuba (2) e Morretes (1). Os dois novos casos de Guaratuba são de 1 mulher de 55 anos e 1 homem de 56 ambos do bairro Brejatuba.

Também houve a confirmação de uma morte de um morador de Paranaguá. A região já soma 5.383 confirmações da doença: 3.351 em Paranaguá, 561 em Guaratuba, 412 em Pontal do Paraná, 386 em Morretes, 339 em Antonina, 297 em Matinhos e 37 em Guaraqueçaba.

O número de mortes chega a 123: Paranaguá (74), Guaratuba (15), Pontal do Paraná (12), Matinhos (10), Antonina (6), Guaraqueçaba (3) e Morres (3). A Sesa ainda não confirmou uma morte de Guaratuba e registra apenas 14 óbitos na cidade.

No Paraná, a Sesa confirma 1.902 novos casos e 56 óbitos O Estado acumula 138.293 casos e 3.467 mortes em decorrência da doença. Já são 95.386 pessoas recuperadas.