Guaratuba mantém praias proibidas e rigor na fiscalização

O Jornal de Guaratuba começa a circular na manhã deste sábado (5) com manchete sobre a proibição de acesso às praias e ao calçadão durante o feriado de sete de setembro. Diferente de Matinhos e Pontal do Paraná, o Município não flexibilizou as normas que foram adotadas para evitar aglomerações e inibir a vinda de turistas. “O Litoral ainda é a região do Estado do Paraná com maior incidência de casos de Covid-19, proporcionalmente ao número de habitantes, e a segunda em coeficiente de mortalidade, só atrás da vizinha Região Metropolitana”, destaca o Jornal.

“Em Curitiba, duas semanas depois do abrandamento das restrições, houve um aumento tanto no número de casos quanto no índice de transmissão. Situação semelhante tem acontecido em diversas regiões do Brasil, em que os casos voltaram a aumentar após medidas de flexibilização ou até mesmo relaxamento das pessoas que passaram a se sentir mais seguras”, afirma a reportagem. Após o fechamento da edição, o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, teve de voltar a adotar medidas mais restritivas. A partir desta segunda-feira, a capital volta para a chamada “bandeira laranja”: fecha bares e restringe funcionamento do comércio e supermercados.

Em Guaratuba, as medidas de isolamento vem se adaptando à realidade, permitindo o funcionamento de atividades empresariais sob estrito controle das normas de higiene, proteção e distanciamento. As praias foram liberadas de segunda-feira até as 18h de sexta-feira, quando o movimento é menor. Após as 18h de sexta, nos finais de semana e feriados o acesso é proibido. A desobediência pode gerar multa de R$ 500,00.

Para fazer valer a regra neste final de semana com feriado de sete de setembro na segunda-feira, o Município prepara uma operação especial para evitar aglomerações e a proliferação do coronavírus nas praias e em toda a cidade.

Equipes vão percorrer a orla para orientar as pessoas para fazer cumprir a proibição. Haverá barreiras sanitárias em diversas partes da cidade, em horários diferenciados. As ações vão contar com apoio da Polícia Militar.

Sob coordenação da Vigilância Sanitária do Município, o comércio será visitado para garantir segurança para os comerciantes, os funcionários e os clientes. O setor está bem orientado e tem atendido as normas do município. O uso de máscaras, a higienização constante e a distância entre as pessoas são medidas muito práticas e eficazes para evitar o contágio.

Apoio da Polícia Militar

A Secretaria Municipal da Segurança Pública solicitou reforço no policiamento ao Comando Geral da Polícia Militar do Paraná e recebeu a confirmação de que contará com a seguinte estrutura, parte dela do 9º Batalhão (Litoral):

Viaturas do Bope e Rotam – Auxiliarão o patrulhamento da noite e da madrugada

Equipe Aifu – Farão fiscalizações nos comércios em apoio à Vigilância Sanitária

Equipe Patrulha do Sossego – Farão fiscalizações e atendimentos à Secretaria Municipal de Segurança Pública e ao 190, também da noite e da madrugada

Equipes Contramotran – com viaturas e motocicletas que farão a fiscalização de trânsito em diversos pontos da cidade, além de apoio as demais equipes

Equipe Canil – Fiscalizações ao combate do tráfico de drogas

Além destas equipes especializadas, a PM dará suporte às equipes do Município na fiscalização da orla.

