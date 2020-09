Litoral tem novos 36 casos. Paraná, mais 1854.

O Litoral do Paraná tem 36 novos casos de covid-19 registrados hoje, mais de 80% em Paranaguá. Foram 30 novas infecções na cidade, quase dois meses depois de distribuir o polêmico medicamento ivermectina para a população em ginásios de esporte. Paranaguá só não está pior em número proporcional de casos do que a pequena Morretes, que abriu as portas para o turismo no início do mês passado.

De acordo com o Informe da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) deste sábado (5), os casos no Litoral foram em Paranaguá (30), Morretes (2), Matinhos (2), Guaratuba (1) e Pontal do Paraná (1).

A região tem 5.419 casos confirmados da doença: Paranaguá (3.381), Guaratuba (562), Pontal do Paraná (413), Morretes (388), Antonina (339), Matinhos (299) e Guaraqueçaba (37). De acordo com a Sesa, já são 3.940 pessoas recuperadas nas sete cidades.

O número de óbitos no litoral é de 123 no total, sendo: Paranaguá (74), Guaratuba (15), Pontal do Paraná (12), Matinhos (10), Antonina (6); Guaraqueçaba (3); e Morretes (3). A Sesa registra somente 14 óbitos em Guaratuba.

No Paraná, foram registrados 1.854 novos casos e 32 óbitos neste sábado. Já são 140.148 pessoas infectadas pelo coronavírus no Estado. São 95.386 recuperadas e 3.499 pessoas que morreram pela doença.