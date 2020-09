Guaratuba: Avenida Atlântica terá mudança de sentido

Ouça a notícia

A avenida Atlântica, na orla de Guaratuba, terá mudança de sentido no trecho entre a avenida Ponta Grossa e a rua Alois Cicatka – da Praia Central à Praia das Pedras. Entre a av. Ponta Grossa e o Morro do Cristo, o sentido permanecerá como é hoje. Confira no mapa.

De acordo com o secretário municipal de Urbanismo, Fernando Gonçalves Cordeiro, a mudança é consequência de um estudo da equipe técnica da secretaria e foi aprovada por comerciantes, moradores e os novos concessionários dos quiosques que estão sendo construídos no calçadão da praia.

Segundo o estudo, a mudança deverá melhorar o fluxo para quem têm de acessar a avenida e para a imensa quantidade de pessoas, moradores e turistas, que circulam na praia e na região. Além da avenida Atlântica, haverá alterações no sentido de algumas vias para facilitar o tráfego, como é possível conferir nas imagens.

Para melhorar o fluxo de veículos e a segurança de pedestres, também estão sendo retirados as vagas de estacionamento que havia em alguns trechos. Permanecerão apenas as vagas para carga e descarga do comércio da orla.

A mudança entrará em vigor neste mês de setembro, após a colocação da nova sinalização.

Fonte: Jornal de Guaratuba