DER adia concorrência do ferryboat por tempo indeterminado

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR), suspendeu por tempo indeterminado a concorrência pública do ferry-boat em Guaratuba. O resultado seria conhecido na próxima terça-feira (15).

A decisão foi justificada pelo DER apenas por “motivos administrativos”. O Correio solicitou mais detalhes, mas ainda não obteve resposta. Enquanto isso, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná (Agepar) aprovou, nesta quarta-feira (9), a realização de “Audiência Pública Virtual do Regulamento do Serviço de Travessia da Baía de Guaratuba, no próximo dia 19 de setembro de 2020, das 10h às 12h”.

O edital da “concorrência pública para exploração da infraestrutura e da prestação do serviço público de transporte coletivo aquaviário de veículos e passageiros na travessia da Baía de Guaratuba, na Rodovia PR-412” foi lançado em 21 de julho.

A primeira data da abertura das propostas era 28 de agosto. Três dias antes, o DER anunciou o adiamento para 15 de setembro. O aviso publicado também informou “motivos administrativos”. Ao Correio do Litoral, foi explicado que “a transferência da data de recebimento e de abertura das propostas foi necessária para garantir tempo hábil ao DER/PR para responder aos questionamentos apresentados pelas empresas interessadas”.

A travessia de veículos e passageiros por ferry boat na baía de Guaratuba está sob responsabilidade da concessionária Travessia de Guaratuba (F. Andreis). O contrato venceu em abril do ano passado, e foi prorrogado para que o governo conseguisse licitar nova concessão.

O novo contrato terá prazo de 10 anos e o valor estimado é de R$ 134 milhões. O edital prevê ressarcimento da concessionária se acontecer a construção de uma ponte sobre a baia antes dos 10 anos. A licitação da ponte está suspensa por liminar da Justiça de Guaratuba.